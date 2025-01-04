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Экономика

В мире замедлился рост производства мяса, что вызвало его подорожание

В декабре 2024 года мировые цены на мясо оказались выше цен декабря 2023-го на 2,7 процента. Такие данные приводятся в статистике Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

По ее данным, такая тенденция обусловлена активным импортным спросом со стороны основных стран – импортеров мяса на фоне замедлившегося роста производства в мире.

Это способствовало повышению средних цен на говядину, баранину и мясо птицы, в то время как средний уровень цен на свинину снизился под воздействием вялого импортного спроса, особенно со стороны Китая.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315998/
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