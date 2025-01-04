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Экономика

В 2024 году Народный курултай обошелся Кыргызстану в 39 миллионов сомов

В конце декабря 2023 году постановлением кабинета министров создали постоянно действующий орган — учреждение «Секретариат Народного курултая», в состав которого вошли семь сотрудников.

В пояснительной записке Минфина к проекту республиканского бюджета на 2024 год говорится, что на реализацию учреждением основных функций выделили 8,9 миллиона сомов.

Кроме того, в прошедшем году на подготовку и проведение третьего Народного курултая в Бишкеке ушло 30 миллионов 672,3 тысячи.

В итоге Народный курултай в 2024 году обошелся республиканскому бюджету в 39 миллионов 500 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315992/
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