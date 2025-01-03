Национальную экспортную программу «Сделано в Кыргызстане» утвердил кабмин

Национальную экспортную программу «Сделано в Кыргызстане» на 2025-2028 годы утвердил кабмин. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Программа направлена на укрепление экспортного потенциала страны и повышение конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке.

Проект Made in KG включает комплекс мер по поддержке экспортеров, улучшению условий для выхода на внешние рынки, а также по продвижению бренда «Сделано в Кыргызстане».

Согласно документу, министерства, ведомства, а также региональные структуры, коммерческие банки, фонды развития обязаны принять меры для полного выполнения плана мероприятий и ежеквартально отчитываться о проделанной работе.