Поддержка фермеров и международное признание: итоги работы ассоциации АПК КР

Ассоциация развития агропромышленного комплекса КР подвела итоги 2024 года, отметив значительный прогресс в поддержке сельхозпроизводителей, реализации законодательных инициатив и развитии международного сотрудничества.

Законодательные инициативы и защита интересов

Ассоциация успешно реализовала ряд значимых инициатив, среди которых:

1. Оптимизация налогового законодательства.

Внесены изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие отмену НДС при реализации сельскохозяйственной продукции и ввозе нерафинированного масла.

2. Поддержка агропромышленных предприятий.

Инициативы ассоциации по поддержке экономически значимых предприятий агропромышленного комплекса были учтены Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР. Эти предложения включены в редакцию указа президента, что создало условия для развития ключевых отраслей АПК.

3. Продление налоговых льгот.

По предложению ассоциации кабинет министров продлил налоговые льготы для рыбной отрасли и производства растительного масла. Освобождение от НДС на сырье для корма, муки и масла будет действовать до 31 декабря 2025 года, что:

• снижает себестоимость продукции;

• способствует росту производства и продовольственной безопасности.

4. Расширение перечня социально значимых товаров.

Ассоциация инициировала проект постановления, включающий все виды растительного масла в перечень социально значимых товаров, что стабилизирует цены и обеспечивает доступность продукции.

5. Упрощение документооборота.

Для фермеров (КФХ) нормативно исключены требования по оформлению ЭТТН и ЭСФ, что сняло барьеры в цепочке поставок.

6. Субсидирование транспортных расходов.

Ассоциация внесла предложения в проекты нормативных правовых актов, направленных на поддержку экспортеров сельскохозяйственной продукции через частичное возмещение транспортных затрат, что повысит конкурентоспособность отечественных производителей.

7. Другие важные изменения.

Ассоциация продолжает работать над инициативами, способствующими развитию агропромышленного комплекса и смежных отраслей.

Как отмечают в организации, членская база ассоциации за год увеличилась на 34 процента, достигнув 185 участников, включая крупнейших производителей и переработчиков. В 2024 году были открыты представительства в регионах Оше и Таласе, что усилило взаимодействие с фермерами на местах.

Фото из интернета

Президентская поддержка. Объединение усилий для продовольственной безопасности

Знаковым событием стало подписание Указа президента КР «О мерах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса». В документе учтены предложения ассоциации, направленные на упрощение льготного кредитования, поддержку экономически значимых агропромышленных предприятий, стимулирование коопераций фермерских хозяйств и увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции.

16 августа 2024 года была подписана хартия «Агропромышленный комплекс Кыргызстана – основа продовольственной безопасности». В рамках хартии создан агроальянс — первая инициатива, объединившая ведущие отраслевые ассоциации для совместной работы над достижением продовольственной безопасности и устойчивым развитием сектора.

Ассоциация провела ряд мероприятий, включая круглые столы, рабочие поездки и обучающие сессии в Иссык-Кульской, Ошской и Баткенской областях. Консультации и поддержку по вопросам кластерного развития, технологий производства и экспорта получили более 300 фермеров.

Ключевыми событиями стали участие в «Агродиалоге» в Бишкеке и Оше, а также рабочие визиты на перерабатывающие предприятия, что способствовало укреплению взаимодействия между участниками агропромышленного комплекса.

Фото ассоциации АПК КР

2024-й стал годом больших свершений для страны и ассоциации. Мы укрепили позиции отечественных производителей, добились значительных изменений в законодательстве и расширили международное сотрудничество. Благодарим всех членов, фермеров, перерабатывающие предприятия, партнеров, СМИ и государственные органы за совместную работу и вклад в развитие аграрного сектора Кыргызской Республики. Рустам Балтабаев, исполнительный директор ассоциации

Международное сотрудничество

Ассоциация развития агропромышленного комплекса Кыргызской Республики укрепила международные связи, подписав меморандумы с ведущими китайскими ассоциациями и компаниями. Среди них — соглашения с Китайской ассоциацией дистрибьюторов сельхозтехники и международной консалтинговой компанией Huahe International. Эти шаги способствуют внедрению инновационных технологий и развитию органического сельского хозяйства в Кыргызстане.

Делегация ассоциации участвовала в международных выставках Agritechnica-2023 и EuroTier-2024, по итогам которых были заключены контракты на общую сумму 7 миллионов евро. Кроме того, ассоциация получила статус почетного члена DLG-Agrileaders Club, что подчеркивает ее значимость на международной арене.

В 2024 году члены ассоциации были удостоены 20 государственных наград за вклад в развитие экономики и сельского хозяйства. Эти достижения подтверждают ведущую роль ассоциации в реализации стратегических инициатив, направленных на развитие агропромышленного комплекса, укрепление позиций отечественного производителя и обеспечение продовольственной безопасности страны.

Ассоциация продолжит развивать международное сотрудничество, оказывать поддержку фермерам и внедрять современные технологии.