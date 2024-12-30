В реестре добросовестных предпринимателей всего восемь компаний

Министерство экономики и коммерции создало реестр добросовестных предпринимателей еще в 2022 году. Сегодня в нем всего восемь компаний.

Отметим, включение в реестр дает компаниям ряд привилегий. Они освобождаются от проверок на три года со стороны государственных контролирующих органов, за исключением проверок, осуществляемых в соответствии с налоговым законодательством, вне очереди получают налоговые и таможенные услуги и получают льготное финансирование в рамках реализации госпрограмм кредитования.

Кроме того, компании из реестра получают бесплатное эфирное время для медиарекламы на гостелеканалах и бесплатно участвуют в международных выставках, ярмарках, форумах от Кыргызстана.

Но самое главное — иностранные компании могут заключать с ними контракты без сомнений. То есть Минэкономики гарантирует их добросовестность, включив в реестр.

В реестре состоят: ОсОО «Бай Дыйкан», ОсОО «Алайку Органикс», ОсОО «Альянс Алтын», ОсОО «Кул Брос», ОсОО «Айко-Сейко», ОсОО «Аджи Сервис», ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс» и ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк».