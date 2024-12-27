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Экономика

В МДС рассказали о положительных для бизнеса законодательных реформах

В Международном деловом совете рассказали о положительных для бизнеса законодательных реформах.

Там напомнили, что в 2024 году принято значительное и историческое снижение ставок страховых взносов с 27,25 до 12,25 процента (за исключением некоторых отраслей). Это уже дало свои плоды в части снижения уровня неформальной занятости, увеличения числа плательщиков страховых отчислений, уменьшения издержек бизнеса и повышения заработной платы для работников.

В МДС также отметили улучшение налогового администрирования для налогоплательщиков, в том числе для применяющих общий режим налогообложения, дополнительные налоговые льготы для агропромышленного сектора, а также устранение коллизий и пробелов, выявленных в редакции Налогового кодекса 2022-го.

Среди других позитивных изменений для предпринимательства названы введение уголовной ответственности за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, установление приоритета применения электронного наблюдения, залога и домашнего ареста при выборе мер пресечения, установление запрета заключения под стражу субъектов предпринимательства за ряд преступлений в экономической, имущественной и налоговой сферах с приоритетом иных мер пресечения, а также принятие проекта новой редакции трудового кодекса КР, которым планируется установление срока исковой давности по спорам о взыскании заработной платы в три года, введение единой ставки пени за просрочку выплат в размере 0,25 процента за день, введение понятия «комбинированная дистанционная работа» и другие поправки, направленные на достижение баланса интересов работников и работодателей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315637/
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