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Экономика

Как денежная масса и внешние факторы повлияют на рост цен в 2025 году

Экономика Кыргызстана последние годы демонстрировала высокий рост, однако эксперты предсказывают замедление в 2025-м. Экономисты Азамат Акенеев и Арсен Иманкулов оценивают текущую ситуацию с разных точек зрения, но сходятся в том, что страна столкнется с экономическими вызовами, которые требуют адаптации и продуманных решений.

Редакция 24.kg рассказывает, как могут повлиять внутренние и внешние факторы на экономику республики и как это может отразиться на ценах и курсе сома.

Высокие доходы и замедление роста

Азамат Акенеев предполагает, что основной инфляционный этап уже позади. Он отмечает, что за последние три года значительное увеличение доходов бюджета позволило правительству повысить зарплату бюджетникам и пенсии, что подтолкнуло рост цен. Эксперт полагает, что в будущем такой возможности уже не будет, так как в бюджетах на 2025-2027 годы такие расходы не предусмотрены.

Он ожидает, что в ближайшие годы экономический рост замедлится. Эксперт связывает это с проблемами в России как одном из основных государств — торговых партнеров Кыргызстана.

«Сейчас в РФ нарастают кризисные тенденции, учетная ставка Центрального банка остается высокой, и в следующем году она, вероятно, будет еще выше. Это сказывается на рынке кредитования, строительстве и покупательской способности. Спрос на реэкспорт, параллельный импорт и продукцию КР будет снижаться», — отметил Азамат Акенеев.

Влияние денежной массы и внешнего давления

Похоже оценивает экономическую ситуацию и Арсен Иманкулов, однако он акцентирует внимание на другом факторе — увеличении денежной массы в стране. Он отметил, что большое количество денег, поступающих в экономику, включая кредиты, гранты и средства мигрантов, конкурирует за ограниченные ресурсы внутри республики, что в итоге способствует росту цен.

«Вся эта масса денег так или иначе конкурирует за ограниченное количество товаров и ресурсов, которые есть в стране, и, естественно, разгоняет рост цен на все. На что-то раньше, на что-то позже, но это коснется всех позиций», — рассказал эксперт.

Азамат Акенеев в свою очередь подчеркивает, что девальвация рубля и тенге и жесткая денежно-кредитная политика Нацбанка Кыргызстана удержали стабильность сома. Это делает импорт из России и Казахстана дешевле, что может снизить давление на внутренний рынок.

«Сейчас идет сильная девальвация рубля и тенге. В то же время Национальный банк КР проводит жесткую денежно-кредитную политику, удерживая стабильность сома. Это делает российские и казахские товары дешевле для нас, а учитывая, что импорт из этих стран у нас значительный, это также повлияет на рынок», — заметил эксперт.

Внешняя инфляция и повышение стоимости

Арсен Иманкулов выделяет важность внешних факторов, в частности, роста цен на мировых рынках. Кыргызстан, по его мнению, зависит от импортных товаров и комплектующих, и рост стоимости в других государствах будет сказываться на внутренней инфляции. Это вместе с повышением внутренних затрат на электроэнергию, топливо, аренду и налоги будет продолжать увеличивать цену на товары и услуги.

«Цены растут во всем мире, и, следовательно, наша экономика, зависимая во многом от импортных товаров и комплектующих, плюс к внутренней инфляции издержек еще и импортирует инфляцию своих торговых партнеров», — подчеркивает эксперт.

Инфляционные ожидания и их влияние на рынок

Оба эксперта отмечают, что инфляционные ожидания играют важную роль в экономике. Арсен Иманкулов говорит, что в условиях высокой инфляции люди и предприниматели начинают повышать цены и зарплату, что создает инфляционную спираль. Если население ожидает роста цен, то бизнес также повышает стоимость, что ускоряет инфляцию.

Азамат Акенеев в свою очередь считает, что Нацбанк Кыргызстана прилагает все усилия, чтобы сдержать инфляцию через свою денежно-кредитную политику, но вопрос — насколько долго хватит резервов для поддержания курса сома?

Целесообразно ли продолжать эту стратегию? Я думаю, что сильной девальвации не будет, но сом, вероятно, будет постепенно ослабевать.

Азамат Акенеев

Ожидаемые сюрпризы 2025 года

В целом оба эксперта прогнозируют сложные экономические условия в 2025 году. Азамат Акенеев считает, что Кыргызстан должен адаптироваться к ним и не ожидать продолжения экономического роста на уровне последних лет.

Арсен Иманкулов предупреждает, что страну могут ждать неприятные сюрпризы, если не принять правильные меры по сдерживанию инфляции и поддержанию экономической активности.

«Мы должны адаптироваться к новым условиям. Не стоит ожидать, что ситуация будет такой же, как последние два-три года», — сообщил Азамат Акенеев.

«2025-й может преподнести немало неприятных сюрпризов. С точки зрения фундаментальных факторов, которые влияют на цены и реальную покупательскую способность сома, КР по многим показателям находится в зоне риска», — добавил Арсен Иманкулов.

Прогнозы международных организаций

Добавим, что финансовые международные институты дают следующие прогнозы по росту экономики Кыргызстана на 2025 год:

  • Евразийский банк развития (ЕАБР) — на уровне 8,7 процента;

  • Международный валютный фонд (МВФ) — 5 процентов;

  • Всемирный банк — 4,5 процента;

  • Азиатский банк развития (АБР) — 4,5 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315572/
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