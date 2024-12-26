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Экономика

На рынке зеленых облигаций Казахстана впервые появилась программа из Кыргызстана

Astana International Exchange (AIX) объявила об успешном размещении первых зеленых облигаций эмитентом из Кыргызстана — ОcOO PlanDeM. Об этом сообщается на сайте биржи.

Отмечается, что это значимое событие в области устойчивого финансирования и инвестиций в возобновляемую энергетику, поддерживающее переход к чистым источникам энергии в регионе.

По данным AIX, зарегистрированная программа зеленых облигаций позволит ОcOO PlanDeM выпускать долговые инструменты в различных валютах с разными сроками погашения.

«Компания действует в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и активно реализует проекты строительства солнечных и ветровых электростанций в различных юрисдикциях. В настоящее время она разрабатывает проекты солнечных и ветровых электростанций мощностью более 1,6 гигаватта в Казахстане, Шри-Ланке, Сербии, ЮАР и других странах. Основная деятельность эмитента сосредоточена на инвестициях в области возобновляемой энергетики.

Это размещение отвечает обязательствам AIX по расширению линейки продуктов ответственного финансирования, включая облигации с маркировкой ESG, для поддержки устойчивого развития в регионе», — говорится в сообщении.

Биржан Астаев, управляющий директор по рынкам и продуктам AIX, сказал:

«Это размещение подчеркивает приверженность AIX разработке инновационных финансовых инструментов, поддерживающих глобальные цели устойчивого развития. Организовав выпуск зеленых облигаций для первого эмитента из Кыргызстана, AIX продолжает укреплять свои позиции как центра финансирования преобразующих проектов, способствующих глобальному энергетическому переходу».

По словам директора компании Улана Джапарова, основной целью привлечения средств через инфраструктуру AIX является поддержка инвестиций в проекты в области возобновляемой энергетики, реализуемые кыргызской фирмой через операционный холдинг в Маврикии. Эти проекты направлены на устойчивое развитие, включая строительство и эксплуатацию солнечных и ветровых электростанций, с целью сокращения выбросов углерода и содействия переходу к чистой энергии на развивающихся рынках.

Торги облигациями начались 20 декабря 2024 года, дата погашения — 20 декабря 2054-го. Общий объем первого транша составляет 370 миллионов китайских юаней с номинальной стоимостью облигации 1 тысяча юаней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315504/
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