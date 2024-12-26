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Экономика

Уровень инфляции в Кыргызстане составляет 6,2 процента — Нацбанк

Уровень инфляции в Кыргызстане составляет 6,2 процента. Об этом сообщила начальник управления денежно-кредитной политики Национального банка Айнура Мамбеткул кызы.

Она отметила, что показатель инфляции остается в пределах целевых значений, установленных регулятором. Нацбанк прогнозирует, что в 2025 году инфляция составит 5-7 процентов. 

Ее динамика в течение 2024 года сохранялась на стабильном уровне, не выходя за рамки прогнозов. Этому способствовало проведение соответствующей денежно-кредитной политики, которая позволила удержать инфляцию.

Согласно прогнозу НБ КР, до конца текущего года инфляция не превысит 6,5 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315503/
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