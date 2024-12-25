За девять месяцев госпредприятия заработали чистыми 3,1 миллиарда сомов

По итогам девяти месяцев 2024 года совокупная чистая прибыль государственных предприятий составила 3,1 миллиарда сомов. Общие их доходы за этот период достигли 20,5 миллиарда сомов, в то время как расходы составили 17,4 миллиарда, сообщили в Госагентстве по управлению госимуществом.
В ведомстве отметили, что за последние пять лет госкомпании укрепили свои финансовые позиции:
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уставной капитал ОАО «Айыл Банк» вырос с 3 миллиардов 476 миллионов сомов до 16 миллиардов 467 миллионов;
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ОАО «Элдик Банк» увеличило уставной капитал с 2 миллиардов 333 миллионов сомов до 11 миллиардов 401 миллиона;
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уставной капитал ОАО «Аэропорты Кыргызстана» вырос с 11 миллиардов 747 миллионов сомов до 14 миллиардов 480,2 миллиона.