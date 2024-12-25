За девять месяцев госкомпании заработали чистыми всего 3 миллиарда сомов

По итогам девяти месяцев 2024 года совокупная чистая прибыль государственных предприятий составила 3 миллиарда сомов. Общие доходы госкомпаний за этот период достигли 20,5 миллиарда сомов, в то время как расходы составили 17,4 миллиарда, сообщили в Госагентстве по управлению госимуществом.

В ведомстве отметили, что за последние пять лет госпредприятия укрепили свои финансовые позиции: