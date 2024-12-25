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Экономика

За девять месяцев госкомпании заработали чистыми всего 3 миллиарда сомов

По итогам девяти месяцев 2024 года совокупная чистая прибыль государственных предприятий составила 3 миллиарда сомов. Общие доходы госкомпаний за этот период достигли 20,5 миллиарда сомов, в то время как расходы составили 17,4 миллиарда, сообщили в Госагентстве по управлению госимуществом. 

В ведомстве отметили, что за последние пять лет госпредприятия укрепили свои финансовые позиции:

  • уставной капитал ОАО «Айыл Банк» вырос с 3 миллиардов 476 миллионов сомов до 16 миллиардов 467 миллионов;

  • ОАО «Элдик Банк» увеличило уставной капитал с 2 миллиардов 333 миллионов сомов до 11 миллиардов 401 миллиона;

  • уставной капитал ОАО «Аэропорты Кыргызстана» вырос с 11 миллиардов 747 миллионов сомов до 14 миллиардов 480,2 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315381/
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