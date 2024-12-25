Компании выплатили дивиденды государству на 21 миллиард сомов

В 2024 году поступления от дивидендов составили 21 миллиард 376,4 миллиона сомов. Вклад обеспечили пять акционерных обществ, сообщили в Госагентстве по управлению госимуществом.

Основные поступления дивидендов в бюджет обеспечили:

ОАО «Кыргызалтын» — 11 миллиардов 385 миллионов сомов;

ОАО «Айыл Банк» — 5 миллиардов 420 миллионов сомов;

ОАО «Элдик Банк» — 2 миллиарда 472 миллиона сомов;

ОАО «Международный аэропорт «Манас» — 1 миллиард 13 миллионов сомов;

ОАО «Кыргызнефтегаз» — 620 миллионов 801 тысяча сомов.

В ведомстве сказали, что с 2020-го доходы от дивидендов выросли. Тогда в бюджет поступило 2 миллиарда 176 миллионов сомов. За пять лет увеличение составило почти 19 миллиардов сомов.

По данным на 20 декабря 2024 года, от управления государственным имуществом в республиканский бюджет направили 31 миллиард 824,9 миллиона сомов. Этот показатель на 33,8 процента больше, чем за аналогичный период 2023-го.

В сравнении с 2020 годом общая сумма доходов увеличилась на 29 миллиардов сомов.