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Экономика

Компании выплатили дивиденды государству на 21 миллиард сомов

В 2024 году поступления от дивидендов составили 21 миллиард 376,4 миллиона сомов. Вклад обеспечили пять акционерных обществ, сообщили в Госагентстве по управлению госимуществом.

Основные поступления дивидендов в бюджет обеспечили:

  • ОАО «Кыргызалтын» — 11 миллиардов 385 миллионов сомов; 
  • ОАО «Айыл Банк» — 5 миллиардов 420 миллионов сомов; 
  • ОАО «Элдик Банк» — 2 миллиарда 472 миллиона сомов; 
  • ОАО «Международный аэропорт «Манас» — 1 миллиард 13 миллионов сомов; 
  • ОАО «Кыргызнефтегаз» — 620 миллионов 801 тысяча сомов.

В ведомстве сказали, что с 2020-го доходы от дивидендов выросли. Тогда в бюджет поступило 2 миллиарда 176 миллионов сомов. За пять лет увеличение составило почти 19 миллиардов сомов.

По данным на 20 декабря 2024 года, от управления государственным имуществом в республиканский бюджет направили 31 миллиард 824,9 миллиона сомов. Этот показатель на 33,8 процента больше, чем за аналогичный период 2023-го.

В сравнении с 2020 годом общая сумма доходов увеличилась на 29 миллиардов сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315380/
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