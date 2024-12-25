Бизнес сможет легализовать остатки товара, купленного в период работы по патенту

Заместитель председателя Государственной налоговой службы Кубанычбек Ысабеков в эфире «Биринчи радио» прокомментировал решение о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения. Они позволяет до 1 апреля 2025 года зафиксировать остатки товаров.

Он отметил, что у малого и среднего бизнеса есть вопрос по остаткам товаров, которые были закуплены в предыдущий период работы на условиях патента. По его словам, многие предприниматели закупали товары без документов.

Представитель ГНС добавил, что в профильном комитете Жогорку Кенеша в режиме второго и третьего чтений одобрен проект соответствующего закона. Когда примут документ, то эти остатки можно будет легализовать и реализовывать без каких-либо последствий, при условии уплаты налогов.

Период для легализации остатков товаров составит три месяца.

Кубанычбек Ысабеков пояснил, что изначально рассматривались предложения определить один-два месяца, но предприниматели просили увеличить этот срок. По его словам, выбрали компромиссный вариант.

Он считает, что риски остаются, например торговцы на рынках без документов будут приобретать товары, которые были куплены более года-двух назад.

«Трех месяцев вполне достаточно, чтобы легализовать остатки. Если документы отсутствуют, значит это повлечет за собой определенные меры со стороны налоговых органов», — сказал он.

Учет товаров есть у каждого предпринимателя, напомнил представитель ГНС. «Если у предпринимателя нет учета, это однозначно приведет к убыткам или банкротству. Каждый из них знает, какие у него товары, их наименования и примерное количество. Единственное, что нужно сделать, — это зафиксировать их в соответствии с законом. Государство идет навстречу и дает возможность легализовать остатки», — отметил он.