09:56
USD 87.00
EUR 90.44
RUB 0.86
Экономика

Бизнес сможет легализовать остатки товара, купленного в период работы по патенту

Заместитель председателя Государственной налоговой службы Кубанычбек Ысабеков в эфире «Биринчи радио» прокомментировал решение о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения. Они позволяет до 1 апреля 2025 года зафиксировать остатки товаров.

Он отметил, что у малого и среднего бизнеса есть вопрос по остаткам товаров, которые были закуплены в предыдущий период работы на условиях патента. По его словам, многие предприниматели закупали товары без документов.

Представитель ГНС добавил, что в профильном комитете Жогорку Кенеша в режиме второго и третьего чтений одобрен проект соответствующего закона. Когда примут документ, то эти остатки можно будет легализовать и реализовывать без каких-либо последствий, при условии уплаты налогов.

Период для легализации остатков товаров составит три месяца.

Кубанычбек Ысабеков пояснил, что изначально рассматривались предложения определить один-два месяца, но предприниматели просили увеличить этот срок. По его словам, выбрали компромиссный вариант.

Он считает, что риски остаются, например торговцы на рынках без документов будут приобретать товары, которые были куплены более года-двух назад.

«Трех месяцев вполне достаточно, чтобы легализовать остатки. Если документы отсутствуют, значит это повлечет за собой определенные меры со стороны налоговых органов», — сказал он.

Учет товаров есть у каждого предпринимателя, напомнил представитель ГНС. «Если у предпринимателя нет учета, это однозначно приведет к убыткам или банкротству. Каждый из них знает, какие у него товары, их наименования и примерное количество. Единственное, что нужно сделать, — это зафиксировать их в соответствии с законом. Государство идет навстречу и дает возможность легализовать остатки», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315279/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Новые формы документов в системе «Электронный счет-фактура» внедряет ГНС
Алмамбет Шыкмаматов назначен главой Налоговой службы
Садыр Жапаров объяснил, почему снял с должности Акылбека Жапарова
Дело налоговиков. Жанар Акаев считает, что и и.о. главы кабмина должен ответить
Камчыбек Ташиев: И. о. главы Налоговой службы тоже замешан в махинациях с ЭТТН
Главу ГНС и его заместителя поместили в СИЗО до 20 января
Председатель Налоговой службы и его заместитель задержаны по делу о коррупции
Спецслужбы задержали замглавы ГНС. Второй заместитель был на допросе
Осторожно, мошенники! Налоговая служба просит кыргызстанцев проверять информацию
Возможно, задержим и вышестоящих начальников. Глава ГКНБ о деле налоговиков
Популярные новости
Ввести комиссию за&nbsp;обмен &laquo;белых&raquo; долларов предлагает Нацбанк Ввести комиссию за обмен «белых» долларов предлагает Нацбанк
Глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов предложил отменить ЭТТН Глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов предложил отменить ЭТТН
Рубль и&nbsp;тенге подорожали, евро продолжает дешеветь. Курсы валюты на&nbsp;23&nbsp;декабря Рубль и тенге подорожали, евро продолжает дешеветь. Курсы валюты на 23 декабря
Рубль и&nbsp;евро немного подорожали, юань подешевел. Курсы валюты на&nbsp;24&nbsp;декабря Рубль и евро немного подорожали, юань подешевел. Курсы валюты на 24 декабря
Бизнес
Праздничный концерт в&nbsp;сердце Бишкека: MEGA подарила новогоднее настроение Праздничный концерт в сердце Бишкека: MEGA подарила новогоднее настроение
MEGA дарит новогодние скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MEGA дарит новогодние скидки до 70 процентов на премиальные номера
Новогодняя акция от&nbsp;О!: успейте получить красивые номера со&nbsp;скидкой 75&nbsp;процентов Новогодняя акция от О!: успейте получить красивые номера со скидкой 75 процентов
MEGA: теперь кино, сериалы и&nbsp;ТВ в&nbsp;одном пакете! MEGA: теперь кино, сериалы и ТВ в одном пакете!
25 декабря, среда
09:53
СИН опровергла слухи о массовых нарушениях в СИЗО-1 СИН опровергла слухи о массовых нарушениях в СИЗО-1
09:45
В седьмой раз. Александр Лукашенко снова баллотируется в президенты Беларуси
09:33
В 6-м микрорайоне Бишкека сегодня отключат отопление и горячую воду
09:25
Рубль заметно подорожал, доллар — стабилен. Курсы валюты на 25 декабря
09:19
Бизнес сможет легализовать остатки товара, купленного в период работы по патенту