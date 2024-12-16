Свободные экономические зоны перечислили в бюджет 2,5 миллиарда сомов

Свободные экономические зоны Кыргызстана в 2024 году направили в государственный бюджет 2,5 миллиарда сомов. Об этом сообщила заведующая отделом СЭЗ, ГЧП и работы с акционерными обществами Национального агентства по инвестициям Екатерина Комарова.
СЭЗ привлекают инвесторов из более чем 25 стран, включая Германию, Китай, Турцию, Южную Корею, Россию, Казахстан и Иран. В зонах работают более 350 компаний, занятых в сферах торговли, пищевой и легкой промышленности, а также в производстве строительных материалов и мебели. На предприятиях СЭЗ создано свыше 2 тысяч 500 рабочих мест.
На территории республики функционируют пять свободных экономических зон: «Маймак», «Бишкек», «Каракол», «Нарын» и «Лейлек».
Екатерина Комарова отметила, что для регистрации в одной из свободных экономических зон требуется представить пакет документов:
- Учредительный договор компании.
- Устав компании.
- Решение о создании компании.
- Копию свидетельства государственной регистрации.
- Бизнес-план с указанием предполагаемых вложений.
- Заявление о намерении создать компанию в произвольной форме.