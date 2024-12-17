Дешевый рубль. Что это значит для мигрантов, бизнеса и экономики Кыргызстана

Все второе полугодие 2024-го курс рубля остается нестабильным, он периодически значительно просаживается. В конце ноября этого года рубль и вовсе достиг исторического минимума за последние 10 лет, опустившись до 0,77 сома. После этого рубль немного укрепился, однако 11 декабря вновь упал до отметки 0,82 сома.

Редакция 24.kg изучила, как падение курса рубля влияет на экономику Кыргызстана, учитывая, что Россия остается основным торговым партнером страны.

Как влияют колебания рубля на Кыргызстан

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Эксперт по денежно-кредитным вопросам Бактыбек Шамкеев ранее отмечал, что первыми последствия падения рубля на себе почувствуют трудовые мигранты, которые отправляют деньги в Кыргызстан. Также с трудностями сталкиваются бизнесмены, торгующие с РФ. Однако падение российской валюты влияет и на другие секторы экономики КР.

Бактыбек Шамкеев отметил, что из-за снижения цен на российские товары конкурентоспособность отечественных товаров будет снижаться.

Он подчеркнул, что падение рубля также оказывает прямое влияние на денежно-кредитную политику республики в целом.

«Национальный банк уже проводит большие валютные интервенции, чтобы сдержать курс сома. Но, насколько хватит наших золотовалютных резервов, сказать очень сложно», — добавил эксперт.

Он выразил сомнение, что ситуация скоро изменится, указав: «скорее всего, такая политика Нацбанка будет продолжаться, так как страна в ближайшее время столкнется с пиковыми выплатами по внешним долгам».

Однако, по словам Бактыбека Шамкеева, есть и положительный аспект в падении рубля.

«Я надеюсь, что российское сырье и другие промышленные товары могут подешеветь, что выгодно для нашего бизнеса, использующего эти товары в своей коммерческой и производственной деятельности», — заключил он.

Что говорят в Нацбанке

Национальный банк Кыргызстана пояснил, что на курс влияют экономические показатели государств-партнеров и глобальные факторы, такие как изменения в монетарной политике крупных экономик. Курс рубля также может косвенно повлиять на сом, поскольку Россия является важным торговым партнером нашей страны.

Чтобы поддерживать стабильность на валютном рынке и обеспечить экономическую стабильность в долгосрочной перспективе, Нацбанк проводит валютную политику, включая интервенции, направленные на сглаживание резких колебаний обменного курса.

НБ КР следит за ситуацией на внутреннем и внешнем финансовых рынках и принимает меры в рамках своей денежно-кредитной политики. Благодаря достаточным международным резервам и возможности оперативного вмешательства он обеспечивает стабильность курса сома.

Отметим, что в 2024 году Нацбанк выходил на валютный рынок 25 раз. Объем интервенций, когда НБ КР продовал доллары, составил $622,55 миллиона. Объем обратных интервенций с начала года — $369,85 миллиона.

Справка 24.kg Валютная интервенция — это когда Нацбанк покупает или продает иностранную валюту на рынке, чтобы повлиять на курс национальной валюты. Если валюта страны слишком сильно падает в цене, НБКР может начать скупать свою валюту за доллары или евро, чтобы поддержать ее курс. Если же валюта наоборот слишком дорожает, банк продает ее, чтобы удержать курс в приемлемых пределах. Это помогает стабилизировать экономику и избежать резких скачков цен.

Сколько будет стоить рубль?

По данным Центробанка России, сейчас курс составляет 103,95 рубля за доллар. Согласно макропрогнозу Евразийского банка развития, в 2025-м курс ожидается на уровне 104 рубля за доллар, в 2026-2027 годах — около 107 рублей.

ТАСС писал, что в следующем году курс рубля к доллару США будет определяться рядом факторов, включая геополитическую обстановку, экономические условия, рыночные ожидания, новостной поток и сезонные колебания. Влияние также могут оказать неожиданные события, так называемые «черные лебеди», которые могут быть как положительными, так и отрицательными.

По прогнозам, в среднесрочной перспективе рубль будет постепенно ослабевать. Средний курс российской валюты в 2025-м ожидается в диапазоне 98-102 рубля за доллар. В первом квартале прогнозируется укрепление до 95 рублей за доллар с последующим ослаблением до 105-110 рублей к концу года.