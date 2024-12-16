Государственная страховая организация увеличит уставный капитал на 150 миллионов сомов. Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

Уточняется, что на внеочередном собрании акционеров ОАО «Государственная страховая организация» принято решение об увеличении уставного капитала на 150 миллионов сомов. Таким образом, он составит 1,144 миллиарда сомов.

По данным КФБ, будет выпущено 1,5 миллиона простых именных акций номинальной стоимостью 100 сомов каждая. Ценные бумаги будут размещены посредством закрытой подписки, и их единственным владельцем станет Министерство финансов.