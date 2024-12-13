В Кыргызстане может появиться цифровой сом: как другие страны внедряют e-валюты

В Кыргызстане может появиться цифровой сом. Законопроект о его правовом статусе одобрен профильным комитетом Жогорку Кенеша в первом чтении. Цифровой сом планируется сделать законным платежным средством на территории страны.

Как в других странах обстоят дела с цифровыми валютами: разъяснение Нацбанка

В настоящее время более 130 государств мира активно исследуют возможности внедрения цифровых валют центральных банков.

Национальный банк Казахстана в ноябре прошлого года провел первые транзакции с цифровым тенге. Идет этап пилотирования проекта.

Центральный банк Узбекистана находится на этапе изучения возможностей цифрового сума.

Банк России активно развивает цифровой рубль и в 2023-м внес соответствующие изменения в законодательство.

В Китае ведется масштабный проект по внедрению цифрового юаня, который уже проходит испытания в реальных условиях.

Центральный банк Турции в 2024 году приступил ко второй фазе пилотного проекта цифровой лиры.

Центральный банк Венгрии запустил пилотный проект Digital Student Safe для розничных пользователей, который уже применяется в 300 школах. Это один из первых розничных проектов цифровой валюты в Европе.

В Европе идет работа над проектом цифрового евро под руководством Европейского центрального банка.

Банки международных расчетов и центральные банки Канады, Японии, Бразилии и других стран также проводят испытания, исследования и наблюдения в области цифровой валюты.