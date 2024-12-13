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Экономика

Рост оценок благоприятности условий для крупных покупок в КР отметили эксперты

Эксперты отмечают заметный годовой рост оценок благоприятности условий для крупных покупок в Кыргызстане. Об этом говорится в макроэкономическом исследовании потребительской уверенности жителей стран Центральной Азии, которое традиционно провела компания Freedom Finance Global.

По данным аналитиков, за ноябрь субиндекс благоприятности текущих условий для крупных покупок немного восстановился — на 1,1 пункта после трех месяцев падения подряд, достигнув уровня в 105 пунктов, что продолжает оставаться максимумом среди четырех стран Центрально-Азиатского региона. В сравнении с ноябрем прошлого года рост составил существенные 10,3 пункта. Таким образом, доля людей, указывающих на благоприятность условий для крупных расходов, выросла с 39,1 процента в ноябре 2023 года до 43,5 процента — год спустя.

При этом лишь две возрастные группы показали годовой рост оптимизма. Лучшие динамика и результат отмечены у молодежи до 29 лет. Здесь доля людей, считающих текущие условия для крупных покупок как минимум более благоприятными, выросла с 39,6 процента в ноябре 2023 года до 51,1 процента — сегодня.

Также на 4,2 процентных пункта выросла аналогичная доля среди людей 30–44 лет. С другой стороны, в возрастной группе 45–59 лет наблюдается небольшое снижение доли оптимистов до 37,1 процента, что стало худшим результатом в ноябре.

Эксперты также отметили, что годовое увеличение доли положительных ответов прослеживается не во всех регионах страны. Хуже всех ответили жители Чуйской области, где лишь 29,3 процента считают текущие условия для крупных покупок благоприятными, и это на 5,8 процентных пункта меньше, чем год назад.

Наиболее сильный рост наблюдается в Таласской области, где увеличение доли положительных ответов составило 21,9 процентных пункта. Регион и в этом вопросе стал лидером в стране. Также за год заметно выросла доля оптимистов в Ошской области — с 39,3 процента до 54,6 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314065/
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