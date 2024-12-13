Курсы рубля и тенге еще сильнее снизились относительно сома. Доллар стабилен

Фото из интернета. Российский рубль и казахский тенге продолжают быстро терять в цене

Официальный курс евро повысился по отношению к сому, российского рубля, тенге и юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,74 сома, продают — по 87,16 сома. Номинальный курс Национального банка — 86,8 сома (без изменений).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,39 сома, продают — по 91,39 сома. Официальный курс — 91,2225 сома (рост — 0,04 процента).

Российский рубль резко подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,828 сома, продают — по 0,864 сома. Курс Национального банка — 0,8225 сома (падение — 3,61 процента).

Курс казахского тенге также снизился. Сегодня его покупают по 0,1157 сома, продают — по 0,1833 сома. Официальный курс — 0,1658 сома (падение — 1,31 процента).

Китайский юань немного подешевел. В среднем его покупают по 11,65 сома, продают — по 12,45 сома. Официальный курс — 11,9461 сома (снижение — 0,01 процента).

Национальный банк КР провел 9 декабря первую в этом месяце интервенцию. Всего на валютном рынке он реализовал $88 миллионов.

С начала 2024 года НБ КР провел 24 валютные интервенции: 13 операций по покупке валюты, в результате чего с рынка изъяли $369,35 миллиона, и 11 — по продаже на общую сумму $570 миллионов 850 тысяч.