Импорт легковых авто в Кыргызстан сократился на 12,5 процента в 2024 году

Кыргызстан за январь — октябрь 2024 года импортировал 112 тысяч 895 легковых автомобилей на общую сумму 131,1 миллиарда сомов ($1,487 миллиарда). Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Для сравнения, за аналогичный период 2023-го в страну ввезено 129 тысяч 31 легковое авто. Тогда общая стоимость импорта составила 173,8 миллиарда сомов ($1,978 миллиарда).

Таким образом, в текущем году объем импорта сократился: