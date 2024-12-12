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Экономика

Импорт легковых авто в Кыргызстан сократился на 12,5 процента в 2024 году

Кыргызстан за январь — октябрь 2024 года импортировал 112 тысяч 895 легковых автомобилей на общую сумму 131,1 миллиарда сомов ($1,487 миллиарда). Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Для сравнения, за аналогичный период 2023-го в страну ввезено 129 тысяч 31 легковое авто. Тогда общая стоимость импорта составила 173,8 миллиарда сомов ($1,978 миллиарда).

Таким образом, в текущем году объем импорта сократился:

  • в количестве — на 12,5 процента;
  • в денежном эквиваленте в сомах — на 24,5 процента;
  • в долларах США — на 24,8 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314011/
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