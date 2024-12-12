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Экономика

Кыргызстан в 2024 году экспортировал 13,8 тонны золота

В январе — октябре 2024-го Кыргызстан экспортировал 13 миллионов 836,6 тысячи граммов золота (13,83 тонны) в Китай, ОАЭ, Великобританию и Швейцарию. Об этом говорится в отчете Нацстаткома.

По представленным данным сумма общего экспорта драгметалла составила 91 миллиард 884 миллиона 391,9 тысячи сомов, что эквивалентно $1 миллиарду 64 миллионам 425,5 тысячи.

По сравнению с прошлым годом объем экспортированного золота увеличился на 7,4 процента. Сумма экспорта в сомах возросла на 29,5 процента, а в долларовом эквиваленте — на 32,2 процента.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313992/
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