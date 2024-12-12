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Экономика

Фермеры смогут рассчитывать на кредитные средства до 150 миллионов сомов

С 1 января 2025 года фермерам Кыргызстана, осваивающим животноводство или растениеводство, будут выдавать кредитные средства в размере до 25 миллионов сомов. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Отмечается запуск проекта «Финансирование объединенных товаропроизводителей», цель которого — стимулирование процесса укрупнения мелкотоварного производства и оказание государственной поддержки объединенным товаропроизводителям путем предоставления доступных и льготных кредитов.

Проект рассчитан на пять лет и финансируется из республиканского бюджета.

Для объединенных товаропроизводителей, занимающихся животноводством или растениеводством, предусмотрены кредитные средства в размере до 25 миллионов сомов под 6 процентов на полгода.

Предприятия перерабатывающей промышленности, объединившиеся в кластеры с товаропроизводителями, могут рассчитывать на кредиты до 150 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313983/
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