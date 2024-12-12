17:03
USD 86.80
EUR 91.19
RUB 0.85
Экономика

Кыргызстан реэкспортировал 2 тысячи 606 карат алмазов из Индии в Россию

По данным отчета Национального статистического комитета Кыргызстана, с января по октябрь 2024 года страна экспортировала 2 тысячи 903 карата алмазов в Россию и Объединенные Арабские Эмираты. 

Общая сумма экспорта составила 33 миллиона 839 тысяч сомов (порядка $384 тысяч).

Из этих 2 тысяч 903 карат 2 тысячи 606 направлены в Россию, а оставшиеся 297 — в ОАЭ. В свою очередь, Кыргызстан импортировал 2 тысячи 606 карат алмазов из Индии, сумма сделки составила 29,4 миллиона сомов (около $331,5 тысячи).

Справка 24.kg

Один карат (ct) равен 200 миллиграммам (0,2 грамма). Это стандартная единица измерения для массы драгоценных камней, таких как алмазы, и широко используется в ювелирной индустрии.

Таким образом, страна реэкспортировала 580,6 грамма алмазов, или 2 тысячи 903 карата.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313982/
просмотров: 433
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан подготовит коммерческое предложение для поставок орехов в Турцию
Этнические кыргызы в Монголии просят построить школу для изучения родного языка
Кабмин продолжает переименовывать села с русскими названиями по стране
Долги компаний из Кыргызстана перед контрагентами России выросли в два раза
Кыргызстан менен Казакстандын Бирлик мамилелери келишими ратификацияланды
Якутским бизнесменам предложили посетить Кыргызстан
Проблемы для мигрантов и бизнеса. Влияние на Кыргызстан санкций против России
Представительство Многофункционального миграционного центра РФ откроют в Оше
Джамиля и Гульсары. В Киеве прошел конкурс детских рисунков
Эксимбанк Китая открыл региональное представительство в Ташкенте
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане впервые за&nbsp;34&nbsp;года купили весоповерочный автомобиль В Кыргызстане впервые за 34 года купили весоповерочный автомобиль
Сом подешевел относительно почти всех основных валют, кроме доллара Сом подешевел относительно почти всех основных валют, кроме доллара
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;10&nbsp;декабря Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 декабря
Рубль и&nbsp;тенге дорожают относительно сома. Доллар стабилен Рубль и тенге дорожают относительно сома. Доллар стабилен
Бизнес
А&nbsp;что, так можно было? Топ-10 полезных гаджетов для дома А что, так можно было? Топ-10 полезных гаджетов для дома
&laquo;Бакай Банк&raquo; первым в&nbsp;Кыргызстане запускает платежные стикеры для Visa Gold «Бакай Банк» первым в Кыргызстане запускает платежные стикеры для Visa Gold
O!Bank для бизнеса: принимайте платежи через POS-терминалы без комиссии! O!Bank для бизнеса: принимайте платежи через POS-терминалы без комиссии!
Кибербезопасность с&nbsp;MEGA: простые правила для вашей защиты Кибербезопасность с MEGA: простые правила для вашей защиты
12 декабря, четверг
17:02
Жогорку Кенеш принял законопроект о вероисповедании в первом чтении Жогорку Кенеш принял законопроект о вероисповедании в п...
16:51
В Нижегородской области России минивэн с кыргызстанцами попал в ДТП
16:46
Фермеры смогут рассчитывать на кредитные средства до 150 миллионов сомов
16:43
Хулиганство и пересечение границы. За что оштрафовали Райыма Матраимова?
16:22
В штаб-квартире ООН Кыргызстан открыл фотовыставку, посвященную снежному барсу