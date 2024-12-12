Кыргызстан реэкспортировал 2 тысячи 606 карат алмазов из Индии в Россию

По данным отчета Национального статистического комитета Кыргызстана, с января по октябрь 2024 года страна экспортировала 2 тысячи 903 карата алмазов в Россию и Объединенные Арабские Эмираты.

Общая сумма экспорта составила 33 миллиона 839 тысяч сомов (порядка $384 тысяч).

Из этих 2 тысяч 903 карат 2 тысячи 606 направлены в Россию, а оставшиеся 297 — в ОАЭ. В свою очередь, Кыргызстан импортировал 2 тысячи 606 карат алмазов из Индии, сумма сделки составила 29,4 миллиона сомов (около $331,5 тысячи).