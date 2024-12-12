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Экономика

Основными инвесторами в экономику Кыргызстана стали РКФР, ЕАБР и ЕБРР

Основными инвесторами в экономику Кыргызстана стали Российско-Кыргызский фонд развития, Евразийский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития. Такие данные озвучил ЕАБР.

По его данным, основными секторами финансирования международными финансовыми организациями стали промышленность (31 процент), финансы (24 процента) и Аагро-промышленный комплекс (15 процентов).

«Такая структура финансирования содействует ускоренному развитию индустриальной базы, диверсификации производства и экспорта страны», — отметили эксперты банка.

В ЕАБР также уточнили, что международные финансовые организации предоставляют в основном инвестиционные кредиты (98 процентов в период за 2015-2023 годы). Среди других инструментов финансирования: инвестиции в капитал, гарантии, техническое содействие.

Доля проектов, профинансированных в кырзызских сомах, составила 22 процента. Доля проектов с мультивалютной структурой финансирования составила 11 процентов.

«Объем несуверенного финансирования в Кыргызстане составил около $1 миллиарда за последние 10 лет», — отметил руководитель дирекции по аналитической работе ЕАБР Алексей Кузнецов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313914/
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