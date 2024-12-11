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Экономика

Кабмин хочет продлить запрет на вывоз катализаторов, бывших в употреблении

Кабмин инициирует продление срока запрета на вывоз катализаторов, бывших в употреблении. Министерство экономики и коммерции подготовило новую редакцию проекта постановления. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Предлагается установить временный запрет на вывоз (экспорт) с территории КР катализаторов, бывших в употреблении, нанесенных на носителях, из товарной позиции 3815 ТН ВЭД ЕАЭС: шлака, золы и остатков, содержащих металлы в отработанных катализаторах, пригодных только для извлечения металла или для производства химических реагентов, отходов и лома палладия, родия и платины, содержащихся в отработанных катализаторах, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов; глушителей и выхлопных труб и их частей, сроком на шесть месяцев.

Несмотря на принимаемые меры, в том числе и законодательного характера, проблема охраны атмосферного воздуха остается одной из наиболее острых экологических проблем, отмечают в Минэкономики.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются стационарные источники выбросов (предприятия энергетики, горнодобывающей и перерабатывающей отраслей, строительных материалов, коммунального хозяйства, частные домохозяйства) и транспорт.

Ежегодно от стационарных источников выбрасывается около 60 тысяч тонн загрязняющих веществ в атмосферу, от транспорта 400 тысяч тонн выбросов в среднем. Общий объем выбросов в атмосферный воздух от передвижных источников за последние годы увеличивается.

Инициаторы отмечают, что запрет на вывоз катализаторов необходим, потому что в процессе его работы происходят химические реакции, в результате которых опасные вещества переходят в безопасные формы, после чего выбрасываются вместе с выхлопом.

Впервые запрет на вывоз катализаторов ввели в августе 2021 года и с тех пор постоянно продлевали.

Ранее власти отмечали, что катализаторы обычно снимают с автомобилей, потому что в них содержатся драгоценные металлы — соли платины, родия или палладия. За счет этого их стоимость может достигать 13 процентов от цены машины.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313838/
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Кабмин хочет продлить запрет на вывоз катализаторов, бывших в употреблении