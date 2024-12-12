Цены, доходы и сбережения. Что говорят исследования о жизни кыргызстанцев

С декабря 2021-го по октябрь 2024 года благополучие домохозяйств в Кыргызстане постепенно улучшалось. Несмотря на некоторое снижение доходов с июля 2024 года, более 70 процентов домохозяйств ощущают свою финансовую и продовольственную безопасность. Уровень бедности остался стабильным — около 16 процентов.

Экономическая ситуация и восприятие государственной политики также улучшились. Главные проблемы, по мнению граждан, — это безработица и рост цен. Такие данные следуют из исследования Всемирного банка «Слушая Кыргызскую Республику». Презентовал результаты ведущий экономист организации Айбек Аширов.

Доходы

С июля по октябрь 2024 года доходы семей не изменились, но с поправкой на инфляцию, по словам Айбека Аширова, есть прирост.

«В отличие от предыдущих лет были периоды сезонных доходов от сельского хозяйства. Но в этом году мы не видим данного роста. В целом по динамике доходов с поправкой на инфляцию с декабря 2021 года мы видим рост в доходах домохозяйств», — отметил экономист.

По структуре в первом полугодии рост доходов обусловлен увеличением зарплат на фоне снижения доходов от самозанятости. Однако начиная с июля доходы от зарплат значительно снизились и к октябрю 2024 года сократились на 23 процента. Также снижаются доходы от сельского хозяйства.

Денежные переводы и миграция

Уровень доходов от денежных переводов падает.

«Доля домохозяйств, где есть хоть один мигрант, работающий за рубежом, уменьшается. В начале исследования 14 процентов домохозяйств имели хоть одного члена семьи или родственника-мигранта. В октябре показатель упал до 8 процентов», — отметил он.

Намерение мигрировать сократилось значительно. Если ранее около 13 процентов домохозяйств планировали, что кто-то из членов семьи поедет на заработки в другую страну, теперь этот показатель упал до рекордно низкого уровня — 1 процента.

Кроме того, если раньше 64 процента расходов домохозяйства шло на питание, то сейчас все больше семей начали тратить деньги на улучшение условий жизни.

Сбережения

Наличные деньги остаются наиболее предпочтительным способом сбережения для кыргызстанцев. Наблюдается рост сбережений на банковских счетах. 81 процент опрошенных предпочитают хранить сбережения в сомах, что делает их самой популярной валютой для накоплений.

Несмотря на стагнацию доходов с июля по октябрь 2024 года, уровень финансовой безопасности населения продолжает расти. Так, доля домохозяйств, которые ощущают свою финансовую безопасность, увеличилась с 33 до 75 процентов.

«Все, кто ответил на эти четыре вопроса положительно, попадают в синий график. Мы видим что финансовая безопасность домохозяйств улучшается», — отметил он.

По сравнению с 2023 годом доля домохозяйств, отметивших улучшение своего финансового положения, увеличилась с 47 до 71 процента. Показатель продовольственной безопасности также существенно улучшился: доля домохозяйств, обеспеченных продовольствием, удвоилась, увеличившись с 41 до 86 процентов.

С декабря 2021 года по октябрь 2024-го количество домохозяйств, которым приходилось продавать активы или сокращать потребление, чтобы обеспечить свои основные потребности, постоянно снижалось. Это указывает на то, что в целом домохозяйства стали более финансово стабильными.

Главные проблемы в стране

В стране основными экономическими проблемами остаются рабочие места и рост цен. Однако с уменьшением инфляции акцент стал смещаться на вопрос трудоустройства. Изначально городские домохозяйства считали рост цен главной проблемой, а нехватку рабочих мест — второстепенной. К маю 2024 года приоритеты изменились, и вопрос занятости вышел на первый план. В сельских районах, напротив, с ноября 2022 года проблема работы остается основной.





Проблемы с электроснабжением остаются актуальными для населения. В сельской местности неудовлетворенность качеством подачи электричества достигла 80 процентов в сентябре 2023 года. По данным марта 2024-го, 60 процентов сельских жителей и 46 процентов горожан сталкивались с перебоями электроэнергии.

Также более 85 процентов домохозяйств считают, что тарифная политика на электроэнергию и газ необоснованно выгодна для семей с высоким уровнем дохода, что вызывает дополнительное недовольство граждан.