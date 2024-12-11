13:27
USD 86.80
EUR 91.46
RUB 0.87
Экономика

ГНС уничтожила остатки акцизных марок, выпущенных до 2024 года

Государственная налоговая служба завершила процесс уничтожения остатков акцизных марок старого дизайна. 

По данным пресс-службы ведомства, утилизация проводилась путем сжигания в печи, а за ходом процесса следила межведомственная комиссия по уничтожению акцизных марок. Все остатки марок, выпущенных до 2024 года и хранившихся в банке, были полностью ликвидированы.

Согласно законодательству Кыргызстана, с 2024 года запрещен оборот алкогольной продукции с акцизными марками старого образца.

В настоящее время Налоговая служба активно выдает акцизные марки нового дизайна для замены устаревших образцов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313821/
просмотров: 503
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане впервые за&nbsp;34&nbsp;года купили весоповерочный автомобиль В Кыргызстане впервые за 34 года купили весоповерочный автомобиль
Сом подешевел относительно почти всех основных валют, кроме доллара Сом подешевел относительно почти всех основных валют, кроме доллара
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;7&nbsp;декабря. Дорожают фрукты и&nbsp;растительное масло Продуктовая корзина Бишкека на 7 декабря. Дорожают фрукты и растительное масло
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;10&nbsp;декабря Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 декабря
Бизнес
MEGA успешно прошла международную ресертификацию MEGA успешно прошла международную ресертификацию
Денежные переводы с&nbsp;Astrasend&nbsp;&mdash; быстро, удобно, доступно! Денежные переводы с Astrasend — быстро, удобно, доступно!
Новые опции в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Ишкер&nbsp;24&raquo; для МСБ Новые опции в мобильном приложении «Ишкер 24» для МСБ
&laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo; принял участие в&nbsp;чемпионате&nbsp;КР по&nbsp;практической стрельбе «Коммерческий Банк КСБ» принял участие в чемпионате КР по практической стрельбе
11 декабря, среда
13:22
Правоохранителей просят проверить законность размещения детей в интернатах Правоохранителей просят проверить законность размещения...
13:09
Внимание! В Бишкеке частично изменены схемы движения автобусов № 35, 166 и 227
13:02
Дело социал-демократов. Сеид Атамбаев просит прекратить распри
13:00
В Бишкеке до воскресенья будет солнечно. Прогноз погоды на 12-15 декабря
12:52
Опрос для определения уровня доверия граждан к местным судам проведет ВС КР