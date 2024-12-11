ГНС уничтожила остатки акцизных марок, выпущенных до 2024 года

Государственная налоговая служба завершила процесс уничтожения остатков акцизных марок старого дизайна.

По данным пресс-службы ведомства, утилизация проводилась путем сжигания в печи, а за ходом процесса следила межведомственная комиссия по уничтожению акцизных марок. Все остатки марок, выпущенных до 2024 года и хранившихся в банке, были полностью ликвидированы.

Согласно законодательству Кыргызстана, с 2024 года запрещен оборот алкогольной продукции с акцизными марками старого образца.

В настоящее время Налоговая служба активно выдает акцизные марки нового дизайна для замены устаревших образцов.