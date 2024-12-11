Курс доллара в бюджете Кыргызстана предварительно заложен на уровне 92 сомов

Министр экономики Данияр Амангельдиев на встрече с журналистами рассказал о предварительном заложенном в бюджет курсе американской валюты.

«Мы предусмотрели условный курс — в коридоре 5-6 сомов. Условно заложили 92 сома за доллар. Это расчетный, прогнозный показатель, ведь никто не может точно знать, каким будет курс. Если он окажется меньше, это не повлияет ни на доходы, ни на расходы. Структура бюджетной системы ориентирована на обеспечение расходной части, а не инвестиционной», — отметил министр.

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По его словам, если курс будет выше прогнозного, правительство пересмотрит финансовые ресурсы для покрытия дополнительных расходов. «Та или иная сумма заложена исключительно как прогнозная», — добавил он.

Министр отметил, что обязательства обслуживаются не только в долларе, но и в юанях, а также в рублях.

Добавим, что данный курс определяет, как будут выплачиваться внешние обязательства и долг Кыргызстана.