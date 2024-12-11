Для упрощения работы с электронными счетами-фактурами привлекут консультантов

На встрече с журналистами министр экономики Данияр Амангельдиев разъяснил особенности внедрения электронных счетов-фактур (ЭСФ) и электронных транспортных накладных (ЭТТН), а также их влияние на бизнес-сообщество.
На данный момент население морально готово к переходу на цифровые системы, но техническая готовность остается на низком уровне.
Министр отметил, что ЭТТН в основном необходимы для систем учета. Например, для торговцев на рынках эти документы не актуальны, так как они не вовлечены в цепочку, требующую их применения.
«Невозможно отказаться от ЭТТН. Это инструмент для доказательства передачи сырья переработчику и учета его переработки», — пояснил он.
Предприниматели не возражают против самих систем, но устали от сложностей их введения. Поскольку каждый раз это «бесконечные танцы с бубном».
Для решения этой проблемы будет привлечено больше консультантов, чтобы помочь предпринимателям в работе с новыми инструментами.
Министр подчеркнул, что реформы направлены на упрощение налогового учета: «Предприниматели могут даже продолжать вести учет в тетрадях. Наша задача — обеспечить прозрачность движения товаров: сколько поступило, по какой цене и куда ушло». Также он отметил, что сотрудники налоговой и консультанты будут обучаться вместе с бизнесом для повышения эффективности реформ.
ЭСФ и ЭТТН, по словам министра, — шаг к упрощению взаимодействия между бизнесом и государством. Однако внедрение требует времени и системного подхода.
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ЭТТН (электронная транспортная накладная) — цифровой документ для учета движения товаров. Он заменяет бумажные накладные, фиксирует отправку, транспортировку и получение грузов. Система делает процессы прозрачнее и автоматизирует учет.
ЭСФ (электронный счет-фактура) — это цифровой документ, который фиксирует сделки с товарами и услугами. Он облегчает учет, взаимодействие с налоговыми органами и сокращает бумажный документооборот.