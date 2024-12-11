11:55
USD 86.80
EUR 91.46
RUB 0.87
Экономика

Для упрощения работы с электронными счетами-фактурами привлекут консультантов

На встрече с журналистами министр экономики Данияр Амангельдиев разъяснил особенности внедрения электронных счетов-фактур (ЭСФ) и электронных транспортных накладных (ЭТТН), а также их влияние на бизнес-сообщество.

На данный момент население морально готово к переходу на цифровые системы, но техническая готовность остается на низком уровне.

Министр отметил, что ЭТТН в основном необходимы для систем учета. Например, для торговцев на рынках эти документы не актуальны, так как они не вовлечены в цепочку, требующую их применения.

«Невозможно отказаться от ЭТТН. Это инструмент для доказательства передачи сырья переработчику и учета его переработки», — пояснил он.

Предприниматели не возражают против самих систем, но устали от сложностей их введения. Поскольку каждый раз это «бесконечные танцы с бубном».

Для решения этой проблемы будет привлечено больше консультантов, чтобы помочь предпринимателям в работе с новыми инструментами.

Министр подчеркнул, что реформы направлены на упрощение налогового учета: «Предприниматели могут даже продолжать вести учет в тетрадях. Наша задача — обеспечить прозрачность движения товаров: сколько поступило, по какой цене и куда ушло». Также он отметил, что сотрудники налоговой и консультанты будут обучаться вместе с бизнесом для повышения эффективности реформ.

ЭСФ и ЭТТН, по словам министра, — шаг к упрощению взаимодействия между бизнесом и государством. Однако внедрение требует времени и системного подхода.

Справка 24.kg

ЭТТН (электронная транспортная накладная) — цифровой документ для учета движения товаров. Он заменяет бумажные накладные, фиксирует отправку, транспортировку и получение грузов. Система делает процессы прозрачнее и автоматизирует учет.

ЭСФ (электронный счет-фактура) — это цифровой документ, который фиксирует сделки с товарами и услугами. Он облегчает учет, взаимодействие с налоговыми органами и сокращает бумажный документооборот.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313801/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане в три раза выросла собираемость единого налога в 2024 году
Депутат Балбак Тулобаев против введения НДС для строительной отрасли
Налоговая служба Кыргызстана собрала более 270 миллиардов сомов за 11 месяцев
Бизнес просит продлить мораторий на проверки рынков Кыргызстана
Использование ККМ предпринимателями Кыргызстана составляет 100 процентов — ГНС
Повысить налоги на добычу гравия и глины предлагают в Жогорку Кенеше
Патента не будет. Операторы такси будут уплачивать налог за каждый заказ
В Кыргызстане поступление от налога на Google составит около 700 миллионов сомов
В Кыргызстане собрано более 237 миллиардов сомов налогов и страховых взносов
От налогов на бензин Минтранс ожидает 1,7 миллиарда сомов поступлений в бюджет
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане впервые за&nbsp;34&nbsp;года купили весоповерочный автомобиль В Кыргызстане впервые за 34 года купили весоповерочный автомобиль
Сом подешевел относительно почти всех основных валют, кроме доллара Сом подешевел относительно почти всех основных валют, кроме доллара
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;7&nbsp;декабря. Дорожают фрукты и&nbsp;растительное масло Продуктовая корзина Бишкека на 7 декабря. Дорожают фрукты и растительное масло
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;10&nbsp;декабря Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 декабря
Бизнес
MEGA успешно прошла международную ресертификацию MEGA успешно прошла международную ресертификацию
Денежные переводы с&nbsp;Astrasend&nbsp;&mdash; быстро, удобно, доступно! Денежные переводы с Astrasend — быстро, удобно, доступно!
Новые опции в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Ишкер&nbsp;24&raquo; для МСБ Новые опции в мобильном приложении «Ишкер 24» для МСБ
&laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo; принял участие в&nbsp;чемпионате&nbsp;КР по&nbsp;практической стрельбе «Коммерческий Банк КСБ» принял участие в чемпионате КР по практической стрельбе
11 декабря, среда
11:50
В Кыргызстане расширяется производство отечественных лекарств В Кыргызстане расширяется производство отечественных ле...
11:42
Для упрощения работы с электронными счетами-фактурами привлекут консультантов
11:38
Бывший министр обороны Южной Кореи пытался совершить самоубийство
11:38
Мурал с девушкой и барсом в Бишкеке испортили вандалы
11:37
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются морозы до −35 градусов