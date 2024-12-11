Новую подстанцию и ЛЭП построили в Ошской области

В Ошской области ввели в эксплуатацию новые административное здание Кара-Кульджинского РЭС, подстанции 110/10 киловатт «Булолу» и линии электропередачи 10 киловольт «Жар-Башы — Джекенди». Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Фото Министерства энергетики. Новое здание РЭС

Как отмечается, новое современное здание Кара-Кулджинской районной электросети построили вместо аварийного, которое возвели еще в 1965 году.

Ввод в эксплуатацию подстанции 110/10 киловатт в селе Булолу Алайского района позволит обеспечить местное население стабильным энергоснабжением.

Фото Министерства энергетики. Подстанция 110/10 кВ «Булолу»

Строительство линии электропередачи 10 киловольт «Жар-Башы — Джекенди» протяженностью 22 километра позволило улучшить качество электроснабжения 1 тысячи 335 абонентов села Джекенди.

Все объекты построены за счет собственных средств ОАО «НЭСК».