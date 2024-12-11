Доминирующую долю в структуре ВВП Кыргызстана по-прежнему занимает сфера услуг. Такие выводы содержатся в экспресс-информации по основным показателям социально-экономического развития страны за январь – ноябрь 2024 года, собранной Министерством экономики и коммерции.

Ее удельный вес в структуре производства ВВП составил 50 процентов, обеспечив наибольший вклад в экономический рост на уровне 4,04 процентных пункта.

По данным ведомства, за январь – ноябрь 2024 года объем валовой продукции составил 992,7 миллиарда сомов и увеличился на 9,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Высокий рост в сфере услуг обусловлен за счет увеличения доходов населения и оказываемых мер поддержки предпринимательству.

Номинальный размер среднемесячной заработной платы за 10 месяцев 2024 года вырос на 12,2 процента, средний размер пенсии — на 18 процентов.

Приток денежных переводов за 10 месяцев 2024 года увеличился на 14,5 процента, объем потребительских кредитов за указанный период — в 1,6 раза, что оказывает поддержку внутреннему спросу.

Увеличение оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов обеспечено в основном ростом объемов оптовой и розничной торговли на 25,6 процента и 12,3 процента соответственно.

Валовый объем транспортной деятельности и хранение грузов составил 80 миллиардов сомов и увеличился на 5,2 процента по сравнению с январем – ноябрем 2023 года.

Валовый объем оказанных услуг гостиницами и ресторанами за январь – ноябрь 2024 года составил 42,9 миллиарда сомов и по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 20,9 процента.