13:52
USD 86.80
EUR 91.85
RUB 0.85
Экономика

Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 декабря

Информация актуальна на момент публикации. Курсы указаны для наличного обмена валюты. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о предоставленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.

Официальный курс Нацбанка КР и курсы валют в обменных пунктах Бишкека можно посмотреть здесь.

  • Самые важные новости 24.kg в нашем канале в Telegram.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313557/
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
Сом подешевел относительно почти всех основных валют, кроме доллара
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 6 декабря
Какой курс сома будет в 2025 году? Прогноз от ЕАБР
Евро, рубль и юань дорожают относительно сома, тенге продолжает дешеветь
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 декабря
Рубль и юань немного подорожали, евро и тенге подешевели. Доллар стабилен
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 декабря
Доллар и евро подорожали относительно сома. Остальные валюты подешевели
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 декабря
Курс сома вырос почти ко всем основным валютам. Рубль продолжает дорожать
Популярные новости
Какой курс сома будет в&nbsp;2025&nbsp;году? Прогноз от&nbsp;ЕАБР Какой курс сома будет в 2025 году? Прогноз от ЕАБР
В&nbsp;Кыргызстане впервые за&nbsp;34&nbsp;года купили весоповерочный автомобиль В Кыргызстане впервые за 34 года купили весоповерочный автомобиль
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;7&nbsp;декабря. Дорожают фрукты и&nbsp;растительное масло Продуктовая корзина Бишкека на 7 декабря. Дорожают фрукты и растительное масло
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;6&nbsp;декабря Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 6 декабря
Бизнес
Экономичных интернет-пакетов в&nbsp;роуминге от&nbsp;О! стало больше&nbsp;&mdash; выбирайте удобный Экономичных интернет-пакетов в роуминге от О! стало больше — выбирайте удобный
MBANK и&nbsp;MBusiness наградили новых победителей акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK и MBusiness наградили новых победителей акции «Принимай платежи по QR»
ТК&nbsp;Silk Way приглашает посетителей на&nbsp;торжественное открытие 8&nbsp;декабря ТК Silk Way приглашает посетителей на торжественное открытие 8 декабря
&laquo;Элдик Банк&raquo; создает депозитарий ценных бумаг международного уровня «Элдик Банк» создает депозитарий ценных бумаг международного уровня
9 декабря, понедельник
13:43
Водитель легковушки устроил дебош в автобусе. Хулигана пристыдил мэр Бишкека Водитель легковушки устроил дебош в автобусе. Хулигана...
13:42
В Минтрансе выявили финансовые нарушения на более 5,7 миллиарда сомов
13:34
Односельчане просят отпустить Имамидина Ташова под домашний арест
13:22
Аналитики составили портрет среднестатистического трудового мигранта в 2024 году
13:04
Инвестиции в основной капитал в энергетическом секторе Кыргызстана растут — ЕЭК