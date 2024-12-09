09:24
USD 86.80
EUR 91.85
RUB 0.85
Экономика

Узбекистан войдет в состав Евразийского банка развития — Николай Подгузов

Парламент Узбекистана на сегодня рассматривает закон о присоединении к Евразийскому банку развития. Об этом журналистам сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

По его словам, на этой осенней сессии закон будет принят, и РУз официально с начала следующего года войдет в состав банка. ЕАБР завершил все необходимые шаги для принятия Узбекистана в число стран-участниц. Совет банка и акционеры одобрили вступление этой республики.

«Вступление РУз в ЕАБР планируется в размере 10 процентов. Теперь, для того чтобы процедура вступления была завершена, необходимо, чтобы Узбекистан принял закон о присоединении к банку. Он достаточно типовой. В настоящий момент документ находится в парламенте РУз», — отметил Николай Подгузов.

Он выразил надежду на то, что парламент утвердит документ в ходе осенней сессии. Конкретную дату вступления Узбекистана в число участников ЕАБР объявят отдельно.

Глава ЕАБР также добавил, что банк намерен продемонстрировать свою эффективность Туркменистану, Монголии, Грузии, Азербайджану и Турции, которые являются естественными партнерами для регионального экономического сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313502/
просмотров: 80
Версия для печати
Материалы по теме
Золотовалютные резервы Узбекистана за месяц сократились на $1,7 миллиарда
ЕАБР разработал базу данных о финансировании более 1,7 тысячи проектов
ЕАБР будет выделять $2 миллиарда ежегодно на региональные проекты в ЦА
ЕАБР хочет видеть Азербайджан в числе акционеров банка
Рост ВВП Кыргызстана на конец 2024 года на уровне 9,4 процента прогнозирует ЕАБР
ЕАБР планирует в 2025 году внедрить инструменты исламского финансирования
ЕАБР готов выделить до $500 миллионов на строительство Камбаратинской ГЭС-1
С 2011 года ЕАБР инвестировал в Кыргызстан $266 миллионов
В аэропорту ОАЭ задержан 31 гражданин Узбекистана
«Кыргызалтын» планирует перенимать инновации и опыт ювелиров Узбекистана
Популярные новости
Какой курс сома будет в&nbsp;2025&nbsp;году? Прогноз от&nbsp;ЕАБР Какой курс сома будет в 2025 году? Прогноз от ЕАБР
В&nbsp;Кыргызстане впервые за&nbsp;34&nbsp;года купили весоповерочный автомобиль В Кыргызстане впервые за 34 года купили весоповерочный автомобиль
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;7&nbsp;декабря. Дорожают фрукты и&nbsp;растительное масло Продуктовая корзина Бишкека на 7 декабря. Дорожают фрукты и растительное масло
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;6&nbsp;декабря Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 6 декабря
Бизнес
Экономичных интернет-пакетов в&nbsp;роуминге от&nbsp;О! стало больше&nbsp;&mdash; выбирайте удобный Экономичных интернет-пакетов в роуминге от О! стало больше — выбирайте удобный
MBANK и&nbsp;MBusiness наградили новых победителей акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK и MBusiness наградили новых победителей акции «Принимай платежи по QR»
ТК&nbsp;Silk Way приглашает посетителей на&nbsp;торжественное открытие 8&nbsp;декабря ТК Silk Way приглашает посетителей на торжественное открытие 8 декабря
&laquo;Элдик Банк&raquo; создает депозитарий ценных бумаг международного уровня «Элдик Банк» создает депозитарий ценных бумаг международного уровня
9 декабря, понедельник
09:20
В Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
09:17
Узбекистан войдет в состав Евразийского банка развития — Николай Подгузов
09:16
Бывший президент Сирии Башар Асад получил убежище в России
09:01
В Кыргызстане в три раза выросла собираемость единого налога в 2024 году
08:44
Руководители национальных музеев стран Центральной Азии соберутся в Бишкеке
8 декабря, воскресенье
23:44
Эксперты ожидают рост сложных кибератак в 2025 году
22:38
Дональд Трамп вновь пригрозил выходом США из НАТО
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 декабря: днем без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: балет, киноновинки и выставки