Парламент Узбекистана на сегодня рассматривает закон о присоединении к Евразийскому банку развития. Об этом журналистам сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

По его словам, на этой осенней сессии закон будет принят, и РУз официально с начала следующего года войдет в состав банка. ЕАБР завершил все необходимые шаги для принятия Узбекистана в число стран-участниц. Совет банка и акционеры одобрили вступление этой республики.

«Вступление РУз в ЕАБР планируется в размере 10 процентов. Теперь, для того чтобы процедура вступления была завершена, необходимо, чтобы Узбекистан принял закон о присоединении к банку. Он достаточно типовой. В настоящий момент документ находится в парламенте РУз», — отметил Николай Подгузов.

Он выразил надежду на то, что парламент утвердит документ в ходе осенней сессии. Конкретную дату вступления Узбекистана в число участников ЕАБР объявят отдельно.

Глава ЕАБР также добавил, что банк намерен продемонстрировать свою эффективность Туркменистану, Монголии, Грузии, Азербайджану и Турции, которые являются естественными партнерами для регионального экономического сотрудничества.