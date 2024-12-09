В Кыргызстане в три раза выросла собираемость единого налога в 2024 году

В Кыргызстане в три раза выросла собираемость единого налога в 2024-м. Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов.

Уточняется, что с января по октябрь текущего года от сбора единого налога в республиканский бюджет поступило 17 миллиардов сомов. Эта сумма на 11,3 миллиарда превышает показатели аналогичного периода 2023-го.

Согласно информации профильного ведомства, в уточненном республиканском бюджете план по сбору единого налога повышен в 2,4 раза — до 19,6 миллиарда сомов.

На 2025 год план по единому налогу установлен на уровне 23,7 миллиарда сомов.

Напомним, единый налог — это упрощенная система налогообложения, предназначенная для малого и среднего бизнеса, чей оборот не превышает 30 миллионов сомов в год. Он заменяет три налога: налог на прибыль, налог с продаж и НДС. На единый налог могут перейти не только представители малого бизнеса, но и те, кто относится к среднему бизнесу.