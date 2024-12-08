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Экономика

В Кыргызстане впервые за 34 года купили весоповерочный автомобиль

В Кыргызстане впервые за 34 года купили весоповерочный автомобиль для Кыргызстандарта. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции.

Уточняется, что он приобретен за счет государственного бюджета.

«Весоповерочный автомобиль — это не просто инструмент метрологического контроля, но и стратегический ресурс, способствующий формированию прозрачной и справедливой экономической среды», — сказал глава ведомства Данияр Амангельдиев.

Передвижной весоповерочный комплекс способен работать с оборудованием в диапазоне до 80 тонн. Основное назначение комплекса — поверка автомобильных весов, калибровка оборудования, включая системы весогабаритного контроля Министерства транспорта и коммуникаций, размещенные по всей стране. Он оснащен комплектом эталонных гирь, дополнительным оборудованием для обеспечения точности поверки в полевых условиях.

Внедрение передвижного весоповерочного комплекса позволит повысить точность измерений, минимизировать случаи мошенничества в торговле и логистике, укрепить доверие к весоизмерительному оборудованию, поддержать развитие промышленности и сельского хозяйства, улучшить условия для эффективного функционирования ключевых отраслей экономики.

Весоповерочный автомобиль представляет собой специализированное транспортное средство, предназначенное для поверки и калибровки различных весоизмерительных устройств в местах их эксплуатации. Такие автомобили позволяют проводить поверку и калибровку оборудования в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации: на складах, в торговых точках, на производственных предприятиях и транспортных узлах.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313487/
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