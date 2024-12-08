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Экономика

Кыргызско-иранский инвестиционный офис откроют в Бишкеке — Минэкономики

Министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев провел встречу с Послом Исламской Республики Иран Голам Хоссейном Ядегари. Стороны обсудили ключевые вопросы укрепления двустороннего экономического сотрудничества.

пресс-службы Министерства экономики и инвестиций КР
Фото пресс-службы Министерства экономики и инвестиций КР

Отмечается, что особое внимание уделено запуску Кыргызско-Иранского инвестиционного офиса, который станет важным инструментом для привлечения иранских инвестиций в приоритетные сектора экономики Кыргызстана.

Данияр Амангельдиев отметил положительную динамику двусторонней торговли. Среди перспективных направлений сотрудничества обсуждались возможности создания совместных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, что будет способствовать углублению кооперации в агропромышленной сфере.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313486/
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