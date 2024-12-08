Министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев провел встречу с Послом Исламской Республики Иран Голам Хоссейном Ядегари. Стороны обсудили ключевые вопросы укрепления двустороннего экономического сотрудничества.

Фото пресс-службы Министерства экономики и инвестиций КР

Отмечается, что особое внимание уделено запуску Кыргызско-Иранского инвестиционного офиса, который станет важным инструментом для привлечения иранских инвестиций в приоритетные сектора экономики Кыргызстана.

Данияр Амангельдиев отметил положительную динамику двусторонней торговли. Среди перспективных направлений сотрудничества обсуждались возможности создания совместных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, что будет способствовать углублению кооперации в агропромышленной сфере.