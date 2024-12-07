Таймурас Ташиев вышел из проекта строительства дороги в Узген

Сын главы Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева Таймурас Ташиев вышел из проекта строительства объездной дороги Узгена. Об этом он сообщил Telegram-каналу Exclusive.kg.

По словам Таймураса Ташиева, выйти из проекта строительства ему наказал отец после просмотра репортажа журналиста Болота Темирова, в котором он говорит о хищении государственных средств через этот проект.

Сын председателя ГКНБ рассказал, что это был сложный проект, так как срок его окупаемости составит от 15 до 20 лет, и бизнесмены не станут вкладывать деньги на такой долгий срок. Таймурас Ташиев сказал, что вложил в проект деньги, вырученные от продажи завода, построенного его семьей 20 лет назад, и средства, полученные в кредит.