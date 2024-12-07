Льготные кредиты на 4,4 миллиарда сомов получили фермеры Кыргызстана

В рамках программы «Финансирование сельского хозяйства — 12» фермеры Кыргызстана получили кредиты на общую сумму 4 миллиарда 446 миллионов 115 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Кредиты предоставляются по двум основным категориям: растениеводство и животноводство.

На растениеводство выдали 1 тысячу 426 кредитов на 473 миллиона 84 тысячи сомов. Из них:

«Айыл Банк» — 711 кредитов на 232,26 миллиона сомов;

«Элдик Банк» — 715 кредитов на 241,58 миллиона сомов.

На животноводство выдали 9 тысяч 726 кредитов на 3 миллиарда 972 миллиона 274 тысячи сомов: