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Экономика

Льготные кредиты на 4,4 миллиарда сомов получили фермеры Кыргызстана

В рамках программы «Финансирование сельского хозяйства — 12» фермеры Кыргызстана получили кредиты на общую сумму 4 миллиарда 446 миллионов 115 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Кредиты предоставляются по двум основным категориям: растениеводство и животноводство.

На растениеводство выдали 1 тысячу 426 кредитов на 473 миллиона 84 тысячи сомов. Из них:

  • «Айыл Банк» — 711 кредитов на 232,26 миллиона сомов;
  • «Элдик Банк» — 715 кредитов на 241,58 миллиона сомов.

На животноводство выдали 9 тысяч 726 кредитов на 3 миллиарда 972 миллиона 274 тысячи сомов:

  • «Айыл Банк» — 4,7 тысячи кредитов на 1,92 миллиарда сомов;
  • «Элдик Банк» — 4,9 тысячи кредитов на 2,05 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313436/
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