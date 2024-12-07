Мировые цены на сахар на 21,7 процента ниже, чем в 2023 году

В ноябре 2024 года мировые цены на сахар на 21,7 процента ниже, чем в ноябре 2023-го. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

По данным ФАО, по сравнению с октябрем этого года в ноябре стоимость снизилась на 2,4 процента. Это объясняется началом сезона переработки в Индии и Таиланде, а также ослаблением обеспокоенности относительно видов на урожай будущего года в Бразилии.

Уточняется, что снижению мировых цен на сахар также способствовали ослабление бразильского реала относительно доллара США и снижение мировой стоимости сырой нефти.