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Экономика

Мировые цены на сахар на 21,7 процента ниже, чем в 2023 году

В ноябре 2024 года мировые цены на сахар на 21,7 процента ниже, чем в ноябре 2023-го. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

По данным ФАО, по сравнению с октябрем этого года в ноябре стоимость снизилась на 2,4 процента. Это объясняется началом сезона переработки в Индии и Таиланде, а также ослаблением обеспокоенности относительно видов на урожай будущего года в Бразилии.

Уточняется, что снижению мировых цен на сахар также способствовали ослабление бразильского реала относительно доллара США и снижение мировой стоимости сырой нефти. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313433/
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