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Экономика

В ноябре снизились мировые цены на мясо. Не подешевела только говядина

В ноябре 2024 года во всем мире снизились цены на мясо. По сравнению с октябрем оно подешевело на 0,8 процента. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

По данным ФАО, это обусловлено главным образом падением мировой стоимости свинины пятый месяц подряд, вызванным в первую очередь снижением котировок в Европейском союзе в условиях значительных объемов предложения и устойчиво низкого спроса на мировых и внутренних рынках.

«В ноябре, несмотря на активный спрос на мировых рынках, несколько снизились цены на баранину под влиянием динамики курсов валют. Мировая стоимость мяса птицы также немного упала под влиянием больших объемов экспортного предложения со стороны ведущих регионов-производителей», — говорится в сообщении.

Не подешевела только говядина. Резкий рост цен на бразильскую говядину в условиях устойчиво высокого спроса на мировых рынках компенсирован снижением стоимости в Австралии в условиях снижения спроса со стороны Соединенных Штатов Америки.

Добавим, несмотря на то что цены на мясо снизились, они на 5,9 процента выше стоимости ноября 2023-го. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313431/
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