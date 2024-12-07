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Экономика

За месяц мировые цены на растительные масла выросли на 7,5 процента

В ноябре 2024 года по сравнению с октябрем мировые цены на растительные масла выросли на 7,5 процента. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Отмечается, что стоимость растительных масел достигла самого высокого уровня с июля 2022-го.

По данным ФАО, рост цен обусловлен повышением котировок пальмового, рапсового, соевого и подсолнечного масел. Мировая стоимость пальмового масла растет шестой месяц подряд,
по-прежнему превышая цены на другие масла.

«Этому способствует сохраняющаяся обеспокоенность в связи с более низким, чем прогнозировалось, объемом производства в условиях избытка осадков в Юго-Восточной Азии», — говорится в сообщении.

В то же время мировые цены на соевое масло также продолжили рост — главным образом в силу активного мирового импортного спроса. Стоимость рапсового и подсолнечного масел выросла в связи с ожидаемым сокращением предложения в мире на соответствующих рынках.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313427/
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