ЕАБР поможет разработать предТЭО для новой дороги из Бишкека в Суусамыр

Евразийский банк развития (ЕАБР) и кабинет министров Кыргызстана заключили договор о предоставлении технического содействия по проекту строительства автомобильной дороги Бишкек — Кунтуу — Белогорка — Суусамыр. Церемония подписания состоялась в рамках ежегодной пресс-конференции ЕАБР в Алматы.

В рамках проекта технического содействия разработают предварительное технико-экономическое обоснование (предТЭО) строительства альтернативной автомобильной трассы, которая свяжет столицу с южными и западными регионами страны. Финансирование в размере до $200 тысяч предоставят за счет средств Фонда технического содействия (ФТС) банка.

«Проект входит в состав ключевого инвестиционного мегапроекта «Евразийский транспортный каркас», обеспечивает усиление транспортной связанности экономических центров КР и увеличение транзитного потенциала автомобильных перевозок через Кыргызстан между государствами-соседями», — подчеркнул председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Новый автомобильный маршрут имеет стратегическое, экономическое и социальное значение для нашей республики. Кроме воздействия на развитие транспортной инфраструктуры, он повлияет на повышение доступности месторождений полезных ископаемых и создаст новые рабочие места как в период строительства, так и во время эксплуатации автодороги.

«Существующая дорога Бишкек — Ош является главной дорожной артерией страны, интенсивность движения автотранспортных средств по ней составляет в среднем от 5 до 18 тысяч автомашин в сутки, она уже не справляется с растущим потоком. Проект ГЧП призван разгрузить трассы между двумя крупнейшими городами республики — Бишкеком и Ошом. Кроме того, он имеет стратегическое значение для развития экономики и социальной сферы КР, так как дорога будет на 164 километра короче действующей, появится альтернативный маршрут в южные регионы, улучшится транспортная доступность разрабатываемых месторождений», — сообщил заместитель министра транспорта Бекжан Рысмендеев.