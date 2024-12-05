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Экономика

Исследование: у некоторых предприятий Кыргызстана увеличились сроки поставок

Гарантийный фонд в октябре 2024 года провел исследование индекса деловой активности, через онлайн-опрос. В опросе участвовали 1 тысяча 78 субъектов предпринимательства. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления ОАО «Гарантийный фонд» Малик-Айдар Абакиров.

По его словам, 18 процентов опрошенных предприятий заявили о том, что у них увеличились сроки поставок продукции. Но также 18 процентов компаний сообщили о сокращении сроков поставок.

Еще 15 процентов предприятий заявили об увеличении численности сотрудников.

По данным исследования, 33 процента респондентов ответили, что у них увеличились запасы сырья для производства продукции, у 12 процентов компаний, напротив, запасы уменьшились по сравнению с 2023 годом.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313176/
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