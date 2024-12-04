Отделения Налоговой службы Бишкека работают в штатном режиме

Отделения Налоговой службы по Бишкеку продолжают работать в обычном режиме. Информацию 24.kg подтвердили в ведомстве.

«Все районные управления работают в штатном режиме», — сообщили в налоговой.

Напомним, что начальники трех районных управлений Налоговой службы задержаны на 48 часов. Добавим, 3 декабря сотрудники ГКНБ совместно с бойцами спецназа «Альфа» обыскали четыре районных управлениях ГНС.

В результате на допрос доставили 30 сотрудников и четырех начальников. Позже рядовых работников и одного начальника отпустили, троих чиновников водворили в ИВС.

По данным источников, сотрудников налоговой проверяли в связи с подозрением в коррупции.