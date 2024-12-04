С начала 2024 года Таможенная служба КР увеличила сбор платежей в 306 раз

С начала 2024 года Государственная таможенная служба Кыргызстана увеличила сбор платежей с продукции, которая ввезена в страну, в 306 раз. Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов.

Согласно анализу ведомства, сбор таможенных платежей с ввозимой продукции увеличился до 9,8 миллиарда сомов. Этот показатель на 9,7 миллиарда сомов превышает показатели десяти месяцев 2023 года.

Доходы от сборов за таможенное оформление выросли до 2,3 миллиарда сомов, то есть в 1,2 раза.

Всего за десять месяцев текущего года собрано 12,9 миллиарда сомов таможенных платежей.