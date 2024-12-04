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Экономика

На 1 октября финансовые организации прокредитовали женщин на 27 миллиардов сомов

Согласно данным Национального статистического комитета, за девять месяцев 2024 года кредиты на цели бизнеса получили более 142 тысяч женщин. Это составляет 48 процента от общего числа займов, выданных физическим лицам для предпринимательской деятельности.

За январь — сентябрь 2024 года в Кыргызстане кредиты бизнесу предоставляли 21 коммерческий банк и 581 небанковская финансово-кредитная организация. За этот период выдано 2,7 миллиона кредитов, из которых почти 294 тысячи, или около 11 процентов, пришлись на физические лица, ведущие бизнес.

Среди них более 142 тысяч кредитов получили женщины, что составляет 48 процентов от общего числа займов, выданных физическим лицам. В небанковских организациях доля таких кредитов для женщин достигла 55 процентов, а в коммерческих банках — 40 процентов.

К 1 октября 2024 года общий объем кредитов, выданных физическим лицам для бизнеса, составил около 74 миллиардов сомов. Из этой суммы на женщин пришлось почти 37 процентов, или 27 миллиардов сомов. Из них более 18 миллиардов сомов выдали коммерческие банки, а 9 миллиардов — небанковские финансово-кредитные организации.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313030/
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