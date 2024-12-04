Фото из интернета. Российский рубль по-прежнему одна из самых нестабильных валют — его курс то резко падает, то вновь также быстро растет

Официальные курсы доллара и евро выросли по отношению к сому, российского рубля, тенге и юаня — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,7 сома, продают — по 87,16 сома. Номинальный курс Национального банка — 86,8 сома (рост — 0,01 процента).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,74 сома, продают — по 91,69 сома. Официальный курс — 91,3613 сома (рост — 0,21 процента).

Российский рубль подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,814 сома, продают — по 0,845 сома. Курс Национального банка — 0,8127 сома (снижение — 0,38 процента).

Курс казахского тенге также снизился. Сегодня его покупают по 0,1168 сома, продают — по 0,1824 сома. Официальный курс — 0,166 сома (снижение — 0,18 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают — по 12,2 сома. Официальный курс — 11,9188 сома (снижение — 0,15 процента).