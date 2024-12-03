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Экономика

Заводы «Каинды-Кант» и «Кошой» произвели более 62 тысяч тонн сахара — Минсельхоз

С начала сезона заводы «Каинды-Кант» и «Кошой» произвели более 62 тысяч тонн сахара. Об этом сообщает Минсельхоз.

В ведомстве отмечают, что продолжаются уборка, приемка и переработка сахарной свеклы нового урожая. В 2024 году посевные площади агрокультуры увеличены на тысячу гектаров и составили 15 тысяч гектаров. Производители ожидают рекордный по объемам урожай — свыше 900 тысяч тонн. Прогнозируется, что в этом сезоне будет произведено 120 тысяч тонн сахара из отечественного сырья. Такой объем производства позволит полностью обеспечить годовую потребность республики.

Переработкой сахарной свеклы и производством свекловичного сахара в Кыргызстане занимаются два крупных предприятия — ОАО «Каинды-Кант» и ОАО «Кошой» с суточной производственной мощностью 3,8 тысячи тонн сырья и 3 тысячи тонн соответственно.

По договору с сахарными заводами работают 3 тысячи 685 фермеров. Урожай поступает на восемь пунктов приема, расположенных в Чуйской и Таласской областях.

За аналогичный период 2023-го принято 620,8 тысячи тонн сахарной свеклы и переработано 447,8 тысячи тонн корнеплодов.

Производство свекловичного сахара на заводах в текущем сезоне продлится до середины февраля 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312941/
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