Долги компаний из Кыргызстана перед контрагентами России выросли в два раза

По данным Росстата, задолженность кыргызстанских компаний перед контрагентами из России по итогам третьего квартала 2024-го составила 26,2 миллиарда рублей ($244,7 миллиона).

Это на 15,9 миллиарда рублей ($148,5 миллиона), или на 54,4 процента, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время задолженность российских компаний перед кыргызстанскими контрагентами также увеличилась. По итогам третьего квартала этого года она составила 19,5 миллиарда рублей ($182,2 миллиона), что на 4,6 миллиарда рублей ($43 миллиона), или 30,9 процента, больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.