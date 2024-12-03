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Экономика

Долги компаний из Кыргызстана перед контрагентами России выросли в два раза

По данным Росстата, задолженность кыргызстанских компаний перед контрагентами из России по итогам третьего квартала 2024-го составила 26,2 миллиарда рублей ($244,7 миллиона).

Это на 15,9 миллиарда рублей ($148,5 миллиона), или на 54,4 процента, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время задолженность российских компаний перед кыргызстанскими контрагентами также увеличилась. По итогам третьего квартала этого года она составила 19,5 миллиарда рублей ($182,2 миллиона), что на 4,6 миллиарда рублей ($43 миллиона), или 30,9 процента, больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312923/
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