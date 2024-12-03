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Экономика

ЕАЭС поддержал предложение Кыргызстана — регистрацию лекарств упростили

Кыргызстан предложил изменить правила регистрации лекарств в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и эту инициативу поддержал Совет ЕЭК. Об этом сообщили в Минэкономики.

Суть нововведений в том, чтобы упростить процедуру для препаратов, которые уже зарегистрированы в одной из стран союза.

Если в каком-то государстве ЕАЭС нет нужного лекарства, но оно уже одобрено в другой стране союза, его можно будет зарегистрировать быстрее и без лишних затрат. Для этого не нужно платить пошлину — достаточно использовать экспертные данные, которые уже есть.

Ожидается, что такая мера позволит быстрее обеспечить людей нужными препаратами, особенно если они редкие и мало востребованы, но важны для лечения. Врачи и пациенты получат доступ к качественным и безопасным лекарствам, а государства ЕАЭС будут теснее сотрудничать в вопросах здравоохранения.

Заседание ЕЭК прошло 29 ноября 2024 года, где со стороны КР участвовал первый замглавы кабмина Адылбек Касымалиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312922/
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